Il touche le jackpot mais se noie avec son billet

Habitué du Blue Water Inn, un bar de Caseville, Gregory Jarvis tentait régulièrement sa chance au Jack, un jeu de loterie du Michigan. Le soir du 13 septembre, l’Américain a eu le bonheur de toucher le jackpot: 45 000 dollars. Tout heureux, Gregory a pris la pose avec son ticket gagnant. Il n’a cependant pas pu encaisser la somme dans l’immédiat, sa carte de sécurité sociale n’étant plus valable. Le 19 septembre, l’homme est revenu dans le bar et a offert une tournée, mais il n’avait toujours pas touché son argent.

Les jours ont passé et Gregory ne s’est plus rendu dans son bar préféré. Dawn Talaski, qui travaille dans l’établissement, n’a pas pu s’empêcher d’avoir un mauvais pressentiment: «Il a été absent toute la semaine et nous nous sommes dit que quelque chose ne tournait pas rond», explique-t-elle à ABC 7. Le mercredi suivant, le patron de Gregory est allé questionner le personnel du bar, inquiet de ne plus voir son employé au travail. Et vendredi, un témoin a découvert un corps s’étant échoué sur le rivage près d’un bateau.

Piste criminelle écartée

L’embarcation en question était celle de Gregory, qui est mort noyé. «Nous pensons qu'il était en train d’attacher son bateau, qu'il a glissé, qu’il est tombé, qu’il s'est cogné la tête et qu'il a fini dans l'eau», a indiqué Kyle Romzek, chef de la police de Caseville. Après avoir appris que la victime avait gagné à la loterie, la police a poussé l’enquête un peu plus loin, mais la piste d’un acte criminel a été rapidement écartée. Le rapport d’autopsie a d’ailleurs conforté les enquêteurs dans leurs conclusions.

Selon Dawn Talaski, Gregory avait l’intention d’utiliser cet argent pour rendre visite à sa sœur et à son père en Caroline du Nord. Le ticket gagnant a été transmis à la famille de la victime.

(L'essentiel/joc)