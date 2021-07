Une mère sauve son fils de 5 ans d'un kidnappeur

NYC: We need your help identifying these guys. They attempted to kidnap a 5-year-old yesterday in front of 117-02 Hillside Avenue in Queens around 8:00 pm. His mother was able to remove him from the car before they fled. If you have ANY info contact @NYPDTips at 800-577-TIPS. pic.twitter.com/8KZRty9K8p — NYPD NEWS (@NYPDnews) July 16, 2021

C'est une vidéo, diffusée sur Twitter par la police de New York, qui fait froid dans le dos. Jeudi dernier, un homme a tenté de kidnapper un petit garçon de 5 ans, Jacob, qui marchait en famille sur le trottoir, en début de soirée, dans le quartier du Queens. Sur les images, on voit l'homme sortir de sa voiture en stationnement, puis saisir l'enfant pour le mettre de force dans le véhicule.

Mais la maman, accompagnée d'autres de ses enfants, intervient immédiatement. La scène dure quelques longues secondes et la famille parvient finalement à extirper la jeune victime en tirant le petit par la fenêtre passager. «J'étais effrayée et j'ai crié "Oh mon Dieu, il emmène mon enfant"», a déclaré la mère de famille au New York Post. «Il a ouvert la porte passager à l'arrière et a jeté mon frère dans le véhicule. Il a fermé la porte et l'a verrouillée», a ajouté le frère de 9 ans de Jacob, au quotidien américain.

«Je ferais n'importe quoi pour les sauver»

L'auteur de la tentative de kidnapping est un homme de 24 ans qui a été identifié et arrêté dans la soirée. Sur la vidéo, on distingue un autre homme assis à l'avant du véhicule. Il s'agit de son père qui, selon les premiers éléments, ne semblait pas au courant des intentions de son fils. Il est néanmoins toujours recherché par la police.

«J'étais choquée. Mes enfants étaient sous le choc. J'ai embrassé mes trois enfants et ils se sont accrochés à moi, et je les ai tenus serrés contre moi. Je ferais n'importe quoi pour sauver n'importe lequel de mes enfants», a ajouté la maman au New York Post.

(nc/L'essentiel)