Une usine d’iPhones saccagée par ses ouvriers

Une centaine de personnes ont été arrêtées après la mise à sac d’une usine fabriquant des iPhones dans le sud de l’Inde par des ouvriers en colère assurant n’avoir pas été payés depuis quatre mois et être exploités. L’émeute s’est produite samedi dans l’usine du groupe taïwanais Wistron Infocomm Manufacturing en banlieue de Bangalore.

Des images tournées sur place ont montré des vitres pulvérisées et des voitures renversées. Les caméras de vidéosurveillance, des lampes et des ventilateurs ont également été brisés et une voiture a été incendiée.

Pas payés

Des médias locaux rapportent que des employés se plaignaient de ne pas avoir été payés depuis quatre mois et d’avoir été contraints à faire des heures supplémentaires. «La situation est maintenant sous contrôle. Des équipes spéciales ont été mises sur pied pour enquêter sur cet incident», a affirmé dimanche à l’AFP la police locale, ajoutant qu’on ne déplorait aucun blessé. Le ministre en chef adjoint de l’Etat du Karnataka, C.N. Ashwathnarayan, a dénoncé des actes de violence gratuite et ajouté que son gouvernement veillerait à ce que la lumière soit faite «sans tarder» sur cette affaire. «Nous nous assurerons de ce que les droits des travailleurs soient protégés et que les sommes dues leur soient versées».

De son côté, le groupe Wistron a indiqué à l’AFP que «l’incident avait été causé par des personnes inconnues venant de l’extérieur de l’usine dans laquelle elles se sont introduites et ont provoqué des dégâts, sans qu’on connaisse leurs intentions». Le groupe a ajouté qu’il s’était «engagé à suivre les lois locales sur le travail, et tous les autres règlements dans ce domaine», dans un communiqué rédigé en chinois.

«Exploitation brutale»

Un responsable syndical local a dénoncé «l’exploitation brutale» des ouvriers de l’usine. «Le gouvernement de l’Etat a permis que l’entreprise s’affranchisse du respect des droits fondamentaux» des employés, a déclaré au quotidien «The Hindu» ce responsable syndical, Satyanand, qui n’utilise qu’un nom.

L’usine emploie environ 15 000 personnes, mais la majorité d’entre elles sont engagées par des agences d’interim, selon les médias locaux. Les manifestations d’ouvriers ne sont pas rares en Inde, où les travailleurs ont de faibles salaires et peu de droits sociaux.

