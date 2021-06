Un ado de 16 ans dévoré par un ours

Deux touristes qui séjournaient avec un groupe dans le parc national d’Ergaki (Sibérie) étaient inquiets de ne plus voir revenir l’un de leurs guides, un adolescent de 16 ans, parti neuf heures plus tôt. Lancés à sa recherche, les deux hommes se sont retrouvés nez à nez avec un ours, lundi. Le plantigrade a projeté l’un d’entre eux au sol et s’est précipité sur le second. Celui-ci a poignardé l’animal avec un taille-plume, et l’ours a fait le mort.

Pendant ce temps, le premier randonneur s’était relevé et s’était rué vers le camp pour donner l’alerte, rapporte le «Daily Mail». Arrivés sur place en catastrophe, des rangers ont retrouvé l’ours étendu sur les restes de l’adolescent de 16 ans, à environ 400 mètres du camp. Le plantigrade avait dévoré la moitié du corps du malheureux. Les rangers ont ouvert le feu et blessé l’animal, qui a pris la fuite. Ils l’ont finalement retrouvé le lendemain matin et l’ont abattu alors qu’il tentait de les attaquer.

Igor Gryazin, directeur du parc national, a déclaré que le jeune guide avait pris un raccourci qui lui avait fait courir un plus grand danger. L’hiver ayant été particulièrement rude dans la région, l’épaisse couche de neige a empêché les ours de s’alimenter à leur faim.

(L'essentiel/joc)