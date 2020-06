Viré pour s’être moqué de la mort de George Floyd

Une manifestation en commémoration à George Floyd, tué lors de son arrestation à Minneapolis, a eu lieu lundi, à Franklin Township, dans le New Jersey. Les personnes rassemblées ont voulu militer contre la violence policière et le racisme. Or en marge du rassemblement, un groupe d’hommes blancs s’est fait remarquer par ses gestes abjects.

Une vidéo montre les individus en train de reconstituer la mort brutale de l’Afro-Américain: l’un d’entre eux est agenouillé sur un deuxième homme couché au sol. Juste derrière eux est garé un gros pick-up sur lequel sont affichés des drapeaux américains tout comme un fanion à l’effigie du président américain Donald Trump.

L’enregistrement a suscité une vague d’indignation. «C’est horrible et raciste. Incroyable comme les gens peuvent être méchants», écrit notamment une internaute sur Twitter. Le maire de la ville ainsi que le chef de la police ont eux aussi dénoncé le comportement du groupe, rapporte TMZ. Selon le média, un des hommes impliqué travaille chez Fedex… ou du moins travaillait. Dans une prise de position, la société de transport de colis explique avoir licencié l’individu.

(L'essentiel)