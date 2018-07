Le fils chef de l'EI tué dans un raid russe

Le fils du chef du groupe État islamique (EI) Abou Bakr al-Baghdadi a été tué en Syrie lundi par trois missiles téléguidés russes contre une grotte où il se trouvait, ont affirmé les services de renseignement irakiens. Mardi, Amaq, l'organe de propagande de l'EI, avait annoncé que «Houdhayfah al-Badri, le fils du calife, a été tué dans une attaque contre les Nussayriyyah dans une centrale électrique dans la province de Homs», dans le centre du pays en guerre.

Selon les unités des services de renseignements irakiens, 30 chefs terroristes et des gardes du corps du fils de Baghdadi se trouvaient dans cette grotte qui possédait trois issues, dans la province de Homs. Parmi eux, 11 ont été tués dans l'attaque. Le 22 juin, Houdhayfah al-Badri avait échappé en Syrie à un premier raid, cette fois de l'aviation irakienne, au cours duquel deux de ses gardes du corps avaient péri, dont Saoud Mohammed al-Kurdi, marié à Douaa, la fille d'Abou Bakr avec laquelle il a eu deux enfants.

«Il n'était pas un combattant et encore moins un kamikaze, mais plutôt une icône qui était déplacée d'un endroit à l'autre pour remonter le moral des jihadistes», assurent les renseignements. L'EI, qui avait connu une ascension fulgurante en Syrie et en Irak où il avait proclamé en 2014 un califat à cheval sur les deux pays, a vu son territoire se réduire comme peau de chagrin au fil des années. Abou Bakr al-Baghdadi, donné mort à plusieurs reprises, serait encore vivant et se trouverait en territoire syrien, a affirmé début mai un responsable irakien.

(L'essentiel/afp)