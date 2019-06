«Elle a compressé ses testicules jusqu'au sang»

Une Américaine de 21 ans a été arrêtée et mise en examen pour violences domestiques. Katie Pitchford est accusée d'avoir agressé son petit ami à leur domicile de Harbour Beach (Floride), rapporte le «Sun Sentinel». Le 4 juin, la police a débarqué chez le couple après avoir reçu un appel alarmant du jeune homme: il affirmait que sa copine l'avait frappé à coups de poings et de brosse, qu'elle l'avait étranglé et griffé son visage.

À leur arrivée, les officiers ont retrouvé la victime présumée ensanglantée et pleine de bleus. Arrêtée, Katie a expliqué s'être prise le bec avec son compagnon après une soirée arrosée à la plage. Selon la jeune femme, son petit ami serait devenu vert de jalousie en découvrant qu'elle planifiait une sortie avec un vieil ami. L'Américaine affirme que l'altercation n'a été que verbale, mais son compagnon a livré une toute autre version aux autorités, écrit Florida Today.

Le jeune homme a raconté que sa copine l'a frappé et griffé, puis qu'elle a «attrapé ses testicules avant de les compresser jusqu'au sang», dit le rapport de police. Katie aurait ensuite tenté de l'étrangler, mais il est parvenu à se défendre et à appeler la police. Selon les forces de l'ordre, la demoiselle était enragée au moment de son interpellation, mais une fois dans la voiture des officiers, elle aurait demandé à parler à son compagnon pour lui présenter ses excuses. Incarcérée sans possibilité de libération sous caution, Katie apparaîtra devant la cour le 25 juin.

(L'essentiel/joc)