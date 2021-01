Jakarta saisit deux pétroliers iranien et panaméen

Les autorités indonésiennes ont indiqué lundi avoir saisi deux pétroliers, iranien et panaméen, soupçonnés d'avoir effectué un transfert illégal de brut dans les eaux du pays d'Asie du Sud-Est. Les pétroliers, le MT Horse battant pavillon iranien, et le MT Freya pavillon panaméen, ont été détectés dimanche au large de la province de Kalimantan et ont été arraisonnés après avoir refusé des contacts radio, a indiqué l'agence de sécurité maritime indonésienne.

«Nous avons saisi les deux pétroliers étrangers hier et poursuivons notre enquête», a indiqué à l'AFP le porte-parole de l'agence, Wisnu Pramandita. «L'équipage est en cours d'interrogation». Les membres de l'équipage sont soupçonnés de plusieurs délits, notamment de ne pas avoir déployé les drapeaux des navires, d'avoir éteint leurs systèmes d'identification pour éviter d'être détectés et d'avoir transféré illégalement du pétrole brut d'un navire à l'autre.

L'Iran a été accusé à plusieurs reprises de mener des ventes clandestines de pétrole pour éviter les sanctions américaines. L'administration américaine a imposé en octobre de nouvelles sanctions contre le secteur pétrolier iranien après des transactions avec plusieurs pays dont la Syrie et au Venezuela. Les États-Unis et ses alliés cherchent à bloquer les ventes de pétrole iranien afin de couper toute source de revenus vers Téhéran et renforcer la pression économique sur le régime.

(L'essentiel/afp)