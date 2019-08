Un sous-​​marin nucléaire en cours de construction?

La Corée du Nord est-elle en train de construire un nouveau sous-marin nucléaire lanceur d'engins (SNLE)? C'est en tout cas ce que suggèrent des images satellites prises lundi au-dessus du chantier naval de Sinpo. Le Center for Strategic and International Studies (CSIS), un cercle américain de réflexion, d'influence et de conseil en matière de politique étrangère, a analysé ce document. Et selon les experts, ces images viennent appuyer les informations de la presse étatique nord-coréenne, qui annonçait le mois dernier que Kim Jong-un avait inspecté un nouveau submersible dans un endroit confidentiel.

La Corée du Nord est déjà en possession d'un sous-marin opérationnel, qui avait lancé un missile balistique en mer du Japon en 2016. Cependant, ce submersible ne posséderait qu'un tube de lancement. Et les experts en la matière pensent que Pyongyang cherche à construire un vaisseau doté de plusieurs tubes. «La construction et la mise en service d'un véritable SNLE représenteraient une avancée significative de la menace balistique et nucléaire nord-coréenne. Elle compliquerait la planification de la défense dans la région», écrivent les auteurs de ce rapport, dont NBC News se fait l'écho.

Empêcher l'observation aérienne

Les images satellites montrent des navires de soutien et une grue. Comme le régime l'a fait par le passé, ils pourraient être déployés pour remorquer une barge en mer en vue d'un essai de missile lancé par un sous-marin. Les experts pensent cependant qu'il faudrait probablement un an ou plus d'essais avant de rendre le nouveau SNLE véritablement opérationnel. Reste que «ces images suggèrent que la Corée du Nord est en train d'effectuer de réels progrès dans le développement d'une deuxième partie de la triade nucléaire. Elle se rapproche ainsi d'une solide force nucléaire», font savoir les analystes.

Selon le rapport, la construction d'une force nucléaire basée sur des submersibles diminuerait également les «perspectives de dénucléarisation totale» de la Corée du Nord, l'un des principaux objectifs des administrations américaines successives. Le chantier naval de Sinpo est l'un des rares de Corée du Nord capables d'assumer la construction de sous-marins. Selon le rapport, 15 nouvelles grues y ont été installées le long du quai. Dans d'autres bases et installations nord-coréennes, des grues similaires ont servi à suspendre des filets au-dessus des engins, afin d'empêcher l'observation aérienne.

(L'essentiel/joc/afp)