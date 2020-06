Donald Trump n’est pas un féru de sciences, ce n’est un secret pour personne. Tout au long de la crise du coronavirus, le président américain a fait des déclarations improbables qui ont donné des sueurs froides à la communauté scientifique. On pense notamment à son idée d’injecter du désinfectant dans le corps des malades ou de recourir aux UV pour les guérir du Covid-19.

Le Républicain a encore frappé mardi, lors d’une conférence de presse donnée à la Maison-Blanche, écrit notamment CNBC. À cette occasion, le président des États-Unis a félicité les scientifiques et médecins américains qui travaillent actuellement à l’élaboration d’un vaccin contre le coronavirus. «J’ai un grand respect pour leur esprit et ils ont trouvé des choses. (…) Ce sont les… meilleurs, les plus intelligents, les plus brillants du monde», a déclaré Trump.

Le vaccin contre le sida n'existe pas...

En rendant hommage à ces chercheurs et à leurs découvertes, le dirigeant s’est quelque peu emporté: «Ils ont mis au point le vaccin contre le sida», a-t-il rappelé. Or, si les avancées de la recherche permettent aujourd’hui de vivre avec cette maladie, il n’existe pour l’heure aucun vaccin. D’après le HuffPost, environ 770’000 personnes sont mortes des suites du sida en 2018.

Donald Trump semble s’être rendu compte de son erreur, si l’on en croit l’espèce de rectification qui a suivi sa fausse affirmation: «Ou… Le sida… Comme vous le savez, il y a différentes choses et maintenant diverses sociétés sont impliquées… Mais la thérapie du sida… Le sida était une condamnation à mort, et maintenant les gens vivent une vie avec une pilule. C’est une chose incroyable.»

(L'essentiel/joc)