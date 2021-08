Inondations en Corée du Nord, 5 000 évacués

Quelque 5 000 personnes ont dû être évacuées et plus d’un millier de maisons ont été endommagées par des inondations causées par de fortes précipitations en Corée du Nord, a rapporté samedi la télévision nationale. De grandes zones agricoles ont également été inondées.

Des images diffusées par la chaîne publique KCTV montrent des maisons inondées jusqu’au niveau du toit. «Des centaines d’hectares de terres agricoles» ont été submergés dans la province méridionale du Hamgyong du Sud, et des routes et habitations affectées, rapporte la chaîne.

Pénurie alimentaire

Ces intempéries surviennent après que le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a reconnu en juin que son pays faisait face à une «situation alimentaire tendue». La Corée du Nord risque de devoir composer avec une pénurie alimentaire de 860 000 tonnes cette année, selon des prévisions de l’agence des Nations Unies pour l’Alimentation (FAO) rendues publiques en juillet. L’agence a mis en garde contre «une période de soudure difficile entre août et octobre».

Le régime nord-coréen, qui est sous le coup de sanctions internationales en raison de ses programmes militaires interdits, peine de longue date à nourrir sa population et souffre régulièrement de pénuries alimentaires. La pression sur l’économie nord-coréenne a été renforcée par la fermeture des frontières ordonnée pour lutter contre la pandémie et par une série de tempêtes et inondations l’an passé.

La Corée du Nord a connu dans les années 1990 une très grave famine qui a fait des centaines de milliers de morts, à la suite de la réduction de l’aide de Moscou après l’effondrement soviétique.

(L'essentiel/AFP)