Retour massif de déplacés dans le sud syrien

Des dizaines de milliers de civils déplacés sont rentrés dimanche chez eux dans le sud syrien à la faveur d'un accord entre les rebelles et le régime de Bachar el-Assad. Cet accord n'a cependant pas empêché les aviations syrienne et russe de mener à nouveau des raids aériens meurtriers dans deux secteurs.

Après avoir consolidé son pouvoir sur la capitale Damas et ses environs, en chassant rebelles et djihadistes, le régime et son allié russe ont lancé une offensive le 19 juin pour reprendre la province de Deraa, au sud de la capitale. Une partie était aux mains des insurgés. Ces violences ont poussé à la fuite 325 000 personnes selon l'ONU. Une partie a trouvé refuge près de la frontière avec la Jordanie ou de la ligne de démarcation sur le plateau du Golan, occupé en partie par Israël.

Mais une accalmie depuis vendredi, consécutive à un accord entre rebelles et régime, a encouragé «plus de 60 000 déplacés à rentrer chez eux», a indiqué le directeur de l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH), Rami Abdel Rahmane. «Il ne reste plus qu'entre 150 et 200 personnes» à proximité immédiate de la frontière, a noté de son côté dimanche en conférence de presse le coordinateur humanitaire de l'ONU en Jordanie, Anders Pedersen. Des dizaines de milliers de déplacés avaient trouvé refuge ces derniers jours dans ce secteur.

Civils tués

Cependant le régime a repris dimanche ses raids dans certains secteurs de la province. «D'intenses frappes aériennes» ont visé la localité d'Oum al-Mayazin, au nord du poste-frontière de Nassib, aux portes de la Jordanie, a rapporté l'OSDH, faisant état de trois morts parmi les civils. Un civil a aussi été tué dans un raid similaire contre le secteur rebelle de la ville de Deraa.

Ces frappes intervenaient alors qu'un peu plus tôt, des tirs rebelles sur un convoi du régime empruntant l'autoroute près d'Oum al-Mayazin avaient fait des morts parmi les militaires, a indiqué l'OSDH, sans être en mesure de fournir un bilan. Ce regain de violence intervient alors que les insurgés de Deraa avaient finalement accepté de céder leurs territoires. Au terme de deux semaines de bombardements meurtriers, ils se sont résignés à s'asseoir à la table des négociations avec l'allié russe du régime de Bachar el-Assad.

(L'essentiel)