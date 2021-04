Les 15 marins enlevés ont été libérés

Les 15 membres d’équipage d’un navire-citerne enlevés par des pirates il y a plus d’un mois au large du Bénin, en Afrique de l’Ouest, ont été libérés a annoncé mercredi soir la compagnie maritime néerlandaise qui les emploie.

«De Poli Tankers est heureux d’annoncer que les 15 membres d’équipage kidnappés sur leur navire Davide B dans le golfe de Guinée le 11 mars dernier ont été libérés et sont maintenant en sécurité», a fait savoir Chiara de Poli, PDG de la compagnie, dans un communiqué. «Les marins sont sains et saufs et peuvent retourner dans leurs familles en Europe de l’Est et aux Philippines et commencer à se remettre de cette expérience traumatisante», a-t-elle ajouté.

Pirates fréquents

Le Davide B, Transportant des produits chimiques, avait été pris d’assaut par des pirates alors qu’il naviguait à quelque 210 milles nautiques (389 kilomètres) au sud de Cotonou, au Bénin.

Le golfe de Guinée, qui longe les côtes d’Afrique de l’Ouest du Sénégal à l’Angola, est devenu la route commerciale maritime la plus dangereuse au monde et les attaques de navires et les enlèvements contre rançons, perpétrés par des pirates nigérians, sont devenus très fréquents. L’année dernière, 130 des 135 enlèvements de marins recensés dans le monde ont eu lieu dans ce golfe, soit plus de 95%, selon un récent rapport du Bureau international maritime.

Le premier transporteur maritime mondial, l’armateur danois Maersk, a appelé début mars au déploiement rapide d’une importante opération internationale pour lutter contre la piraterie dans le golfe de Guinée.

(L'essentiel/AFP)