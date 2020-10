Au moins 8 enfants tués dans l'attaque d'une école

Au moins huit enfants ont été tués et douze ont été blessés samedi dans l'attaque de l'école de Kumba dans la région anglophone du sud-ouest du Cameroun, a indiqué l'ONU dans un nouveau bilan. «Au moins huit enfants ont été tués par des coups de feu et des attaques à la machette. Douze autres ont été blessés et emmenés dans des hôpitaux locaux», a précisé dans un communiqué le bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies (OCHA) au Cameroun.

Un responsable local avait annoncé auparavant que quatre enfants avaient été tués et plusieurs autres grièvement blessés lors de cette attaque. «L'attaque contre des écoliers est la pire atrocité depuis la reprise de l'année scolaire le 5 octobre, dans laquelle plus d'étudiants se sont inscrits dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest que ces dernières années», a ajouté l'OCHA.

Depuis près de trois ans, des groupes séparatistes et l'armée s'affrontent dans ces deux régions camerounaises où vit l'essentiel de la minorité anglophone, dont une partie s'estime marginalisée par la majorité francophone du pays.

1/ Inimaginable et inacceptable! Ce qui s'est passé à Kumba devrait nous réveiller tous. Quel instinct barbare peut pousser quiconque à aller dans une école et tirer au hasard sur des enfants, en tuant certains? Est-ce ce que nous sommes devenus? Engourdis par la sauvagerie et... pic.twitter.com/2TaaAjBheL — Akere Muna (@AkereMuna) October 24, 2020

(L'essentiel/afp)