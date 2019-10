Les démocrates avancent dans leur enquête

Les démocrates ont affirmé mardi qu'ils accumulaient les éléments à charge en vue de destituer le président américain Donald Trump grâce à une série d'auditions parlementaires. Le Congrès a fait sa rentrée mardi après deux semaines sans siéger, que les élus démocrates de la Chambre des représentants ont mis à profit pour faire avancer leur enquête. Ils cherchent à déterminer si Donald Trump a abusé de sa fonction pour forcer Kiev à enquêter sur l'ancien vice-président démocrate Joe Biden.

La cheffe des démocrates au Congrès, Nancy Pelosi, et le responsable de l'enquête à la Chambre Adam Schiff ont déploré le refus de l'administration Trump de fournir des documents au Congrès. Le vice-président Mike Pence, le ministère de la Défense, la direction du Budget de la Maison-Blanche et l'avocat personnel du président, Rudy Giuliani, se sont soustraits mardi aux injonctions du Congrès. Selon Adam Schiff, «il y a de plus en plus de preuves d'une entrave au travail du Congrès» de la part de l'administration Trump. La Maison-Blanche reproche à Nancy Pelosi de ne pas avoir organisé de vote en séance plénière à la Chambre des représentants pour initier cette procédure explosive de destitution, contrairement aux précédents les plus récents (contre Richard Nixon en 1974 et Bill Clinton en 1995).

«Nous continuons malgré tout à recueillir des informations bonnes et importantes de témoins courageux», a précisé Adam Schiff, en référence notamment à l'audition la veille d'une diplomate, Fiona Hill, qui fut conseillère à la Maison-Blanche sur l'Ukraine et la Russie jusqu'à cet été. Selon plusieurs médias, elle a expliqué aux élus que l'ancien conseiller à la Sécurité nationale John Bolton s'était alarmé des efforts déployés par Rudy Giuliani auprès du gouvernement de Kiev pour qu'il rassemble des éléments compromettants sur Joe Biden.

John Bolton, qui a été démis de ses fonctions en septembre, aurait, selon Mme Hill, comparé les efforts de l'avocat du président et du chef de cabinet de la Maison Blanche, Mick Mulvaney à des «manœuvres de trafiquants de drogue». Les démocrates sont convaincus que Rudy Giuliani a posé les bases pour l'appel téléphonique entre Donald Trump et son homologue ukrainien au cœur du scandale. Lors de cet échange, à la fin juillet, le président américain a demandé à Volodymyr Zelensky de «se pencher» sur les Biden. Donald Trump clame que son appel était «irréprochable» et assure avoir légitimement voulu combattre la «corruption» des Biden.

