Le professeur désarme un élève... en l'enlaçant

Une scène surréaliste. Keanon Lowe, un professeur de sport, a empêché une fusillade dans un lycée de l'Oregon (États-Unis)... en prenant dans ses bras le tireur, rapporte ABC News. Les faits se sont produits en mai dernier, mais les images n'ont été diffusées que samedi pour la première fois.

Sur les images de vidéosurveillance, des élèves paniquent et courent pour s'enfuir. Keane Lowe se retrouve face à l’assaillant, un lycéen de 18 ans. Grâce au geste héroïque du professeur, une autre personne intervient derrière eux pour s'emparer de l'arme. «Pour moi, pas le temps d'avoir peur ou de penser, témoigne le héros. Tout est arrivé si vite et pourtant, c'était la fraction de seconde la plus longue de ma vie».

Interpellé, le lycéen expliquera n'avoir voulu en attenter qu'à sa propre vie. Il a plaidé coupable pour possession d'une arme à feu dans un bâtiment public. Il a été condamné à trois ans de mise à l'épreuve et obligation de soins.

(L'essentiel)