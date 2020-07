«S'il est réélu, c'est la fin de notre démocratie»

Le livre que Donald Trump ne voulait surtout pas voir sortir a été publié mardi aux États-Unis. Intitulé «Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man» («Trop et jamais assez: comment ma famille a créé l’homme le plus dangereux du monde»), le brûlot de la nièce du président américain est déjà numéro 1 des ventes sur Amazon.

Dans cet ouvrage de 240 pages, Mary Trump fait des confidences fracassantes sur la famille dysfonctionnelle dans laquelle son oncle a grandi. Le livre avait fait l’objet d’une bataille juridique: un frère du président américain, Robert, avait essayé de le bloquer en justice. En vain.

«Totalement incapable de diriger ce pays»

Lors d’une interview accordée mardi à ABC News, Mary Trump confie que son oncle a été «perverti» par des problèmes profonds dans leur famille, ce qui le rend «totalement incapable de diriger ce pays». Et qu’il est «dangereux» de le laisser faire.

«J’ai vu de mes propres yeux ce que le fait de se concentrer sur les mauvaises choses, d’élever les mauvaises personnes peut faire (…) Et c’est frappant de voir que cela se répercute aujourd’hui à une échelle beaucoup plus grande», ajoute la psychologue.

«Démissionne»

Face au journaliste George Stephanopoulos, Mary explique que Fred Trump (qui était son grand-père et le père de Donald Trump) était un «sociopathe» dont les années de mauvais traitement ont contribué au tempérament de son oncle. «Il était incroyablement déterminé à transformer d’autres personnes, y compris ses enfants et sa femme, en pions qu’il utilisait à ses propres fins», témoigne-t-elle.

Lorsque son interlocuteur lui demande si elle a quelque chose à dire à son oncle, elle répond: «Démissionne». «Si on lui accorde un second mandat, ce sera la fin de la démocratie américaine», assure-t-elle.

(L'essentiel/joc)