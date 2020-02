Trump satisfait du sort de Weinstein

Au lendemain de la condamnation d'Harvey Weinstein, Donald Trump a salué mardi depuis l'Inde «une grande victoire» pour les femmes. Il n'a toutefois pas mentionné les accusations de harcèlement et d'agressions sexuelles dont il fait lui-même l'objet.

Interrogé lors d'une conférence de presse à New Delhi sur la condamnation lundi du producteur de cinéma pour agression sexuelle et viol, le président américain a estimé que cela envoyait «un message très fort».

President Trump on Harvey Weinstein verdict: "I think that from the standpoint of women it was a great thing. It was a great victory and it sends a very strong message." pic.twitter.com/gkvlR2EIVg