Les fans dérapent après le titre des Eagles

De nombreux incidents ont émaillé la nuit suivant la victoire des Philadelphia Eagles sur les New England Patriots lors du Super Bowl. La ville de Pennsylvanie a littéralement explosé de joie après l'exploit de son équipe face à l'archifavori.

Des affrontements entre policiers et supporters ont fait plusieurs blessés, dont certains se trouvent dans un état grave. On a aussi pu voir des fans grimper aux lampadaires et jeter des ordures dans les rues.

Des supermarchés ont été pillés. «Tout est gratuit», peut-on entendre dans une vidéo publiée sur Twitter:

Une autre vidéo montre un «crowdsurfer» se jeter depuis l'auvent d'un hôtel luxueux dans la foule en furie:

Here's another jumper off the Ritz awning before it collapsed pic.twitter.com/jKw0J1wvmV– Busted Coverage (@bustedcoverage) 5. Februar 2018

Celui-ci n'a d'ailleurs pas résisté pendant longtemps au poids de la foule:

The Ritz canopy has collapsed pic.twitter.com/9LBolLtIPY– Busted Coverage (@bustedcoverage) 5. Februar 2018

Une voiture retournée par la foule:

LIT AF.let's goooooooooo Philly pic.twitter.com/zlPtYs4arM– Busted Coverage (@bustedcoverage) 5. Februar 2018

Ce policier célèbre la victoire avec les fans:

