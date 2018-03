Un paraplégique part à la conquête de l'Everest

L'homme cherche à prouver que ce sommet peut être atteint aussi en fauteuil roulant. Pour tenter d'y arriver, il va utiliser un fauteuil roulant conçu spécialement avec des roues tout-terrain pour emprunter des sentiers où le passage est possible. Mais il pense se servir principalement de ses mains avec un ami qui va lui porter les jambes, comme dans le jeu d'enfant de la brouette, dit-il. «Je vais sortir de mon fauteuil et mon ami Matt va me tenir en me prenant par les chevilles, et je vais en fait marcher sur mes mains», ajoute-t-il.

Depuis huit mois, Scott Doolan s'entraîne pour ce trek, avec des exercices cardiovasculaires et musculaires. Il a aussi passé du temps sur les sentiers des Montagnes Bleues en Australie, en portant un masque qui limite l'apport d'oxygène pour se mettre dans les conditions de la haute altitude qui l'attendent dans les montagnes de l'Himalaya. Le trek du camp de base de l'Everest commence à Lukla, à 140 km à l'est de Katmandou, et suit une ancienne route de commerce qui reliait naguère le Tibet au Népal.

Earlier this year @nbnnews caught up with Scott Doolan, who was training to become the first paraplegic to conquer Everest Base Camp with minimal assistance. Today the team jets off to attempt the mission. Wishing them all the best! ? Pic: Apexgen pic.twitter.com/ycaylGmx6S– Tahlia Sarv (@tahliasarv) 14 mars 2018

Accident de moto

Une série de ponts suspendus traverse le fleuve qui longe le fond de la vallée de Khumjung, avant une pente ardue vers le camp de base de l'Everest. Les grimpeurs y escaladent des rochers parfois dans la neige ou la boue, à une altitude où l'oxygène se raréfie, ce qui peut provoquer des maux de tête et des nausées. «Je ne sais pas du tout comment ça va être. Il va bien sûr y avoir des passages que je ne pourrai pas emprunter en fauteuil roulant. Je vais donc en descendre et utiliser mes mains. Ce sera probablement la partie la plus difficile. J'espère que je ne vais pas avoir le mal des montagnes», dit-il.

Scott Doolan est en fauteuil roulant depuis l'âge de 17 ans, à la suite d'une fracture de la colonne vertébrale consécutive à un accident de moto. Il a ensuite fallu quelques années à ce jeune sportif pour refaire de la gym. Mais ça l'a aidé à prendre conscience de son handicap, dit-il. Par la suite, Scott Doolan a rencontré son ami Matt Laycock, créateur de la marque de vêtements Apexgen, qui s'est également donné pour mission philanthropique de sensibiliser à la santé mentale et au handicap sous le slogan «Dépasse-le».

Incredible stuff! Meet the Newcastle duo getting ready to tackle Mt Everest, as Scott Doolan prepares to be the first paraplegic to do the climb with minimal assistance @nbnnewspic.twitter.com/o9mOGRim87– Tahlia Sarv (@tahliasarv) 5 février 2018

C'est Matt Laycock qui a suggéré à Scott Doolan l'idée d'être le premier paraplégique à atteindre le camp de base de l'Everest pour l'essentiel avec ses propres moyens. L'aventure, qui coûte 70 000 dollars australiens (44 000 euros), incluant 15 000 dollars australiens (9500 euros) pour le fauteuil roulant de Scott Doolan, est parrainée par la société de Matt Laycock. «On peut faire n'importe quoi si on le veut vraiment. C'est ce que j'ai appris jusqu'ici. Votre imagination est votre seule limite», conclut Scott Doolan en parlant du défi qui l'attend.

Picture perfect sunrise Une publication partagée par Scott Doolan (@wheelyfit) le 20 Sept. 2017 à 12 :09 PDT

(L'essentiel/afp)