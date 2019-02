«La tenue de golf, c'est la vraie urgence nationale»

Les médias américains ne parlent que de ça depuis vendredi: en décrétant l'urgence nationale pour espérer pouvoir enfin construire son mur à la frontière mexicaine, Donald Trump a créé un séisme dans son pays. Le fait d'avoir recouru à une prérogative exceptionnelle ne semble cependant pas particulièrement émouvoir le président des États-Unis. Samedi, il a été photographié en train de se payer du bon temps au bar à omelette de son club de golf privé, à Palm Beach (Floride). La photo a été partagée sur Twitter par un journaliste, relève le Huffington Post.

Training beige, casquette rouge USA vissée sur la tête, Donald Trump attend patiemment qu'un employé lui serve un petit en-cas. Il semble profiter du calme de l'endroit, situé non loin de sa résidence de Mar-a-Lago, où il va régulièrement se reposer, faire la fête et jouer au golf. Une scène qui donne l'impression que le président de la plus grande puissance mondiale est totalement déconnecté de l'actualité mouvementée du moment.

Sur le réseau social, les réactions n'ont pas tardé à affluer. En tête de la fronde, George Conway, époux de Kellyanne Conway, qui est l'une des plus fidèles conseillères de Donald Trump.

«Une tournée d'urgence»

An emergency round. https://t.co/uOijMZjSFG— George Conway (@gtconway3d) 16 février 2019

En plus des internautes outrés, qui estiment que leur président devrait travailler plutôt que s'amuser, certains ont préféré s'attarder sur les moindres détails de cette image improbable.

«Tu imagines mettre ça sur le mur d'un endroit où tu habites?»

Imagine putting this on the wall of a place you live pic.twitter.com/hsRtBdY4YH— Rogue WH Snr Advisor (@RogueSNRadvisor) 16 février 2019

«Cette tenue de golf couleur chair est la vraie urgence nationale»

That flesh-colored golf attire is the national emergency— Mister Lebowski (@MisterLebowski) 16 février 2019

«Quelqu'un peut-il demander à Trump pourquoi il sert du ketchup Heinz au bar à omelette dans une résidence où les frais d'inscription s'élèvent à 200 000 dollars?»

Can someone please ask Trump why he serves Heinz ketchup at the omelet bar for a resort with a $200,000 initiation fee?— William LeGate (@williamlegate) 16 février 2019

«Qui l'a le mieux porté?»

Who wore it better? pic.twitter.com/qCiaCIVZuS— Positive Life Course ???????? (@Positive_Course) 16 février 2019

«On est en urgence nationale... Plus de fromage s'il vous plaît»

It's a national emergency.... extra cheese please.— Mark Shamley (@sham4408) 16 février 2019

«Les poêles sont dégoûtantes. La cuisine ne passera pas l'inspection sanitaire»

The frying pans are disgusting. The kitchen can't pass health inspection. pic.twitter.com/HeiUdKXApT— Sheldon Chang (@sheldonchang) 16 février 2019

«On dirait la salle à manger d'un EMS»

It looks like a retirement home dining room.— riotsquirrel (@riotsquirl) 16 février 2019

