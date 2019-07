Des chefs d'Al-​​Qaïda recherchés ont été arrêtés

Une force sécuritaire loyale au Gouvernement libyen d'union nationale (GNA), basé à Tripoli, a annoncé tard mercredi l'arrestation de chefs jihadistes affiliés à l'organisation Al-Qaïda, dont un ressortissant algérien recherché, près de la capitale. La Force de sécurité de Misrata (nord-ouest), dépendante du ministère de l'Intérieur du GNA, a indiqué avoir mené un raid contre «des terroristes recherchés, classés comme chefs au sein d'Al-Qaïda et faisant l'objet d'un mandat d'arrêt délivré par la justice libyenne», dans un communiqué sur Facebook.

L'opération, qui a été menée mercredi à l'aube «dans une banlieue de Tripoli», a permis d'arrêter les personnes recherchées «liées à des attentats perpétrés dans la capitale» libyenne, selon cette force. Le principal recherché, un ressortissant algérien, de son nom de guerre «Al-Chaoui», a été appréhendé ainsi que plusieurs Libyens recherchés eux aussi, selon cette force, qui n'a précisé ni leur identité ni leur nombre.

Cette force a également publié des images du raid sur un lieu non divulgué et de trois personnes aux mains liées et vêtues de bleu.

