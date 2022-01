Ariane 6 en route vers Kourou pour des essais

L’étage principal de la fusée Ariane 6 équipé de son moteur Vulcain 2.1 a quitté son site d’assemblage des Mureaux, près de Paris, sur une barge remontant la Seine jusqu’au port du Havre où il a été embarqué sur un navire, a annoncé mardi ArianeGroup.

Celui-ci a ensuite rallié Brême, en Allemagne, pour y charger l’étage supérieur et son moteur Vinci avant de prendre la mer en direction de la Guyane française. «L’arrivée des deux étages au Centre spatial guyanais est prévue pour mi-janvier», précise ArianeGroup dans un communiqué, en prévision du vol inaugural du lanceur.

