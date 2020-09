Des battements de cœur entendus sous les ruines

Une équipe spécialisée de secouristes chiliens, récemment dépêchée dans la capitale libanaise, a repéré jeudi, grâce à un chien renifleur et des scanners thermiques, des pulsations sous les décombres d'un bâtiment, donnant l'espoir de retrouver un survivant de l'explosion qui a détruit le 4 août des pans entiers de Beyrouth, faisant 191 morts et blessant plus de 6 500 personnes.

Des membres de la Défense civile et des secouristes ont soulevé à la main les gravats du bâtiment, vendredi matin, a constaté un photographe de l'AFP. Deux grues ont permis dans la nuit de retirer des murs qui menaçaient de tomber. «Nous travaillons sans arrêt depuis la nuit. Nous avons enlevé des décombres, mais nous ne sommes pas encore parvenus à un résultat», a déclaré le directeur des opérations de la Défense civile, George Abou Moussa.

Le gouverneur de Beyrouth, Marwan Abboud, a déclaré jeudi à des journalistes qu'il pourrait y a avoir un ou deux corps, et peut-être un survivant, les appareils ayant permis de détecter des «battements cardiaques». Les recherches sont d'autant plus difficiles que le bâtiment n'est plus qu'un tas de gravats.

(L'essentiel/afp)