Il la viole et lui propose de faire du jardinage

Timothy Walding a été condamné la semaine dernière à 50 ans de prison pour viol, séquestration et vol à main armée. En 2017, alors qu'il était âgé de 18 ans, le jeune homme s'est introduit chez une voisine de 35 ans à Boynton Beach (Floride). Le visage masqué, il est entré dans la chambre de sa victime, l'a attachée et l'a menacée avec un couteau avant de la violer.

Selon les autorités, Walding a expliqué à sa voisine qu'il avait crocheté sa serrure à l'aide d'un hameçon, écrit BuzzFeed. «Tu devrais mieux verrouiller ta porte parce que je ne voulais pas vraiment le faire, mais il fallait que je le fasse», a-t-il ensuite lancé à sa victime. Après l'agression, le jeune homme est resté un moment avec la trentenaire, son masque cachant toujours son visage. Il a expliqué à sa voisine qu'elle savait qui il était, et lorsque celle-ci a deviné son identité, Walding a confirmé.

Ils se serrent la main, elle appelle la police

Lorsque la trentenaire a cherché à savoir pourquoi il l'avait violée, le jeune homme a répondu qu'il s'agissait «évidemment d'un acte non spontané». «Je l'avais planifié», lui a-t-il avoué. L'Américain a encore tenté de rassurer sa victime, lui expliquant qu'il allait partir à l'armée et qu'elle ne le reverrait plus. Il lui a proposé de faire un peu de jardinage ou des travaux de bricolage pour se racheter.

Devant le refus de sa voisine, Walding lui a alors demandé de lui serrer la main pour qu'il soit assuré qu'elle n'allait parler de tout cela à personne. La trentenaire a accepté. Dès que son agresseur a eu le dos tourné, la victime a alerté la police. Le jeune homme a été arrêté dans la foulée.

