66 massacres ont fait 255 morts cette année

L'ONU a recensé, en Colombie, 66 massacres ayant fait 255 morts et l'assassinat de 120 défenseurs des droits de l'homme depuis le début de 2020 et appelle les autorités à prendre «des mesures concrètes pour protéger la population». La Haute-Commissaire aux droits de l'homme de l'ONU, Michelle Bachelet, «condamne l'intensification de la violence perpétrée par des groupes non étatiques, des groupes criminels et d'autres éléments armés en Colombie, qui visent les paysans, les indigènes et les Afro-colombiens», selon un communiqué de ses services.

Selon Mme Bachelet, il faut aussi ajouter à ce décompte macabre, l'assassinat de 244 anciens combattants des Farc, depuis l'accord de paix conclu en 2016 entre ce groupe de rebelles armés et le gouvernement colombien. «Malheureusement, la violence a été banalisée en Colombie, après des décennies de conflit armé, mais personne ne devrait accepter cela», a souligné Mme Bachelet.

Il faut des enquêtes de fond

La communauté indigène des Nasa est particulièrement frappée. Soixante-six de ses membres ont été tués cette année. L'assassinat du chef indigène Miguel Tapí Rito, le 3 décembre, a quant à lui forcé quelque 900 personnes de sa communauté à fuir dans une ville proche implorant les autorités de les protéger. «J'appelle les autorités colombiennes à prendre des mesures plus fortes et beaucoup plus efficaces pour protéger des populations de cette violence abjecte et omniprésente», a insisté Mme Bachelet.

Bachelet a notamment appelé à démanteler les groupes criminels qui ont pris le relais des divers groupes paramilitaires, comme le stipule l'accord de paix de 2016. Elle a aussi réclamé des enquêtes de fond, impartiales, indépendantes et transparentes sur les accusations de violation des droits de l'homme, tout en estimant que les services du procureur général avaient fait du bon travail mais devaient aller plus loin.

(L'essentiel/afp)