Sa propre fille la filme en flagrant délit et la balance

Une mère de famille de 31 ans a été arrêtée samedi dernier à Glendale (Arizona) et mise en examen pour conduite en état d'ivresse. C'est la propre fille de l'Américaine qui l'a dénoncée aux autorités, après avoir filmé sa mère en pleine action. En rentrant du cinéma avec sa fille de 10 ans et ses deux nièces de 4 ans, Stephanie Davis n'était pas dans son état normal. Et pour cause, elle avait forcé sur la boisson pendant la diffusion du «Roi Lion». Voyant sa mère rouler n'importe comment, l'enfant a pris peur et appelé elle-même la police: «Ma maman ne va pas bien, je sais qu'elle est ivre, elle conduit comme une folle», a-t-elle expliqué.

La police a immédiatement réagi et une patrouille qui se trouvait de le coin a intercepté le véhicule de Stephanie. Dans la vidéo tournée par la fille de la trentenaire, on peut entendre les enfants lui crier de s'arrêter avant de provoquer un accident. «Elle roulait vraiment vite et je ne me sentais pas en sécurité à ce moment-là. Et je voulais aussi protéger mes cousines et ma maman», raconte la petite fille de 10 ans à KTVK.

Stephanie Davis estime que sa fille a agi en «héroïne» et qu'elle a fait «exactement ce qu'il fallait faire». «Oui, je suis allée au cinéma et j'ai bu du vin. C'est très mal. C'est très facile de basculer dans l'erreur», confie la trentenaire. Elle poursuit: «Il ne m'était jamais rien arrivé d'aussi embarrassant. C'était mon pire manquement en tant que mère», conclut la trentenaire, qui doit se présenter au tribunal, le 23 septembre.

(L'essentiel/joc)