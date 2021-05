Ils attirent des ours avec des donuts et lâchent les chiens

A married couple has pleaded guilty to using doughnuts and pastries to lure black bears in rural Florida, allowing packs of dogs to attack them and then posting the gruesome videos on social media. https://t.co/EIHfLJai08 — Local 12/WKRC-TV (@Local12) May 21, 2021

Un couple d’Américains se retrouve face à la justice pour avoir maltraité des animaux dans le but de faire le buzz sur les réseaux sociaux. Charles Scarbrough, 32 ans, et sa femme Hannah, 29 ans, font partie d’un groupe d’au moins neuf personnes qui s’adonnaient à une pratique cruelle dans une forêt de la région d’Orlando (Floride).

Selon The Ocala Star Banner, les individus utilisaient des donuts pour attirer des ours noirs. Une fois les plantigrades en vue, ils lâchaient une meute de chiens sur eux et filmaient la scène. Affolés, les ours grimpaient parfois aux arbres pour échapper au danger, mais se faisaient attaquer s’ils tombaient. Lors d’une de ces sessions, le groupe a abattu et dépecé un plantigrade, selon le procureur.

Affrontements insoutenables

Les vidéos de ces affrontements insoutenables étaient ensuite publiées sur les réseaux sociaux. Jeudi dernier, Charles Scarbrough a plaidé coupable d’avoir conspiré en vue de commettre une escroquerie, appâté et maltraité des animaux, utilisé illégalement un appareil de communication bidirectionnelle et capturé illégalement un ours noir. Le trentenaire, qui a plaidé coupable, risque plus de deux ans de prison.

Sa femme Hannah, elle, a été condamnée à cinq ans de prison avec sursis et devra payer une amende de 27 000 dollars (22 000 euros). Sept autres personnes impliquées dans cette affaire attendent de savoir à quelle sauce elles seront mangées.

