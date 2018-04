«Affaire Stormy Daniels»: Trump sort de son silence

Stormy Daniels, de son vrai nom Stephanie Clifford, affirme avoir eu une liaison avec le magnat de l'immobilier en 2006. À l'époque, M. Trump était déjà marié avec son épouse actuelle, Melania. Elle a déposé un recours en justice début mars contre le président américain, pour faire invalider l'accord de confidentialité conclu en novembre 2016, quelques jours avant l'élection présidentielle, au motif que le milliardaire n'a pas personnellement signé le document.

Donald Trump était-il au courant du paiement de 130 000 dollars effectué en faveur de cette dernière par son avocat personnel Michael Cohen? «Non», a-t-il répondu, interrogé par des journalistes à bord de l'avion présidentiel Air Force One qui le ramenait à Washington. Pourquoi l'avocat a-t-il effectué ce paiement? «Il faut demander à Michael Cohen. Michael est mon avocat. Il faut demander à Michael», a simplement répondu le milliardaire qui s'exprimait pour la première fois directement sur ce dossier. «Savez-vous où il a trouvé l'argent pour effectuer ce paiement?» lui a encore demandé un journaliste. «Non, je ne sais pas», a-t-il dit.

WATCH: President Trump says he did not know about the $130,000 payment to Stormy Daniels while speaking to reporters on Air Force One pic.twitter.com/IPQ786tWRa