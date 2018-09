Au moins 79 morts dans le naufrage d'un ferry

«Pour le moment, le bilan s'élève à 79 morts», a indiqué la chaîne de télévision, citant le gouverneur de la province, John Mongella. Un précédent bilan faisait état de 44 morts. La télévision a précisé que le nombre de rescapés était toujours de 37.

Le ferry MV Nyerere s'est retourné jeudi après-midi à quelques dizaines de mètres seulement du débarcadère de sa destination finale, l'île d'Ukara, dans le sud du plus grand lac d'Afrique, avait indiqué jeudi soir l'Agence tanzanienne des services électriques et mécaniques, l'exploitant public du navire.

Lake Victoria, Tanzania: Dozens drown in ferry capsize https://t.co/9ktCUaPBA7 — BBC News (World) (@BBCWorld) 21 septembre 2018

On ignorait toujours vendredi matin le nombre exact de passagers ayant pris place dans ce ferry d'une capacité de 100 personnes. Des témoins ont rapporté à la télévision publique qu'environ 200 passagers se trouvaient à bord mais, contacté par l'AFP, le gouverneur Mongella avait indiqué ne pas être en mesure de confirmer ce nombre. Vendredi matin, les recherches des équipes de secours, interrompues la nuit, avaient repris leur macabre travail, la télévision publique estimant: «les chances de trouver des survivants sont quasi-nulles».

Les causes de l'accident n'étaient pas connues vendredi mais de précédentes tragédies dans cette région des Grands Lacs ont le plus souvent été imputées à des embarcations surchargées. Outre ses passagers, le MV Nyerere transportait également des marchandises lorsqu'il a chaviré. En 1996, près de 700 personnes avaient trouvé la mort dans le naufrage d'un ferry qui se dirigeait vers Mwanza (Tanzanie). La navigation peut être difficile sur le lac et elle se fait avec des navires vétustes ou mal entretenus. Les registres des passagers sont par ailleurs lacunaires et les autorités peu regardantes sur la sécurité.

(L'essentiel/afp)