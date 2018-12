Transsexuelle assassinée: c'est un féminicide

Dans un jugement rendu le 3 décembre, et publié lundi, la juge Catalinea Manrique a condamné Davinson Erazo, à 20 ans de réclusion dans un hôpital psychiatrique pour l'assassinat de Luis Angel Ramos, connu sous le nom d'Anyela et membre de la communauté LGBT en Colombie. Anyela «se comportait et se définissait elle-même comme une femme, contrairement à son sexe biologique» et a été assassinée «en raison de sa condition de femme et pour des motifs liés à son genre», selon le jugement.

L'assassinat s'est produit le 9 février 2017, à Garzon (sud-est) alors que Ramos n'avait pas encore changé officiellement d'identité. Erazo l'avait d'abord agressée dans le salon de coiffure où elle travaillait avant de la tuer par balle. La juge a estimé qu'Erazo ne pouvait être incarcéré dans une prison en raison de ses troubles mentaux. Colombia Diversa, une ONG colombienne qui milite pour les personnes LGBT, s'est félicitée de ce jugement en le qualifiant d'historique et en soulignant que la juge avait reconnu la victime en tant que femme même si son identité officielle n'avait pas encore été modifiée.

Selon le service de médecine légale, 758 femmes ont été assassinées en Colombie en 2017 ainsi que 109 personnes LGBT dont 36 étaient des femmes transsexuelles.

(L'essentiel/afp)