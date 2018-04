Un cargo éventre une villa historique à Istanbul

Le Vitaspirit, un navire battant pavillon maltais, est devenu incontrôlable en raison d'un problème technique, a rapporté l'agence de presse spécialisée dans les affaires maritimes Deniz Haber, qui évoque un blocage du gouvernail. Le cargo a percuté de plein fouet l'une des nombreuses villas construites par des dignitaires ottomans au 19e siècle au bord du Bosphore, appelées «yali» en turc.

Le yali Hekimbasi Salih Efendi, un édifice en bois peint en rouge de trois étages particulièrement bien conservé, a été éventré et s'est en grande partie effondré, a constaté un journaliste de l'AFP. Désormais inhabité, le bâtiment était loué pour des cérémonies de mariage ou des concerts, selon le site Internet qui lui est dédié.

Ce spectaculaire accident s'est produit sous le pont Fatih Sultan Mehmet, l'un des trois édifices qui enjambent le Bosphore pour relier les rives européenne et asiatique d'Istanbul. Aucune victime n'était à déplorer dans l'immédiat et l'ampleur des dégâts causés au navire, qui se dirigeait vers l'Ukraine après être parti d'Egypte le mois dernier, n'était pas connue.

Les autorités turques ont interrompu le trafic sur le Bosphore, tandis que le Vitaspirit était en train d'être remorqué en fin d'après-midi. Si des accidents se produisent parfois dans le détroit du Bosphore, qui relie la mer de Marmara et la mer Noire, il est rare de voir un navire heurter des habitations.

UPDATE: Bosphorus Strait closed for ships after a Maltese-flagged tanker named Vitaspirit crashed into a waterfront mansion – reports pic.twitter.com/PV8XDnXmVS

M/V Vitaspirit crashes into waterfront mansion in Istanbul's Bosphorus after rudder gets stuck pic.twitter.com/xXSuml6mkd