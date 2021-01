Ils réussissent la première ascension hivernale du K2

16 Jan 2021????????????????

WE DID IT, BELIVE ME WE DID IT- JOURNEY TO THE SUMMIT NEVER DONE BEFORE

????The Karakorum's 'Savage Mountain' been summited in most dangerous season:WINTER

Nepalese Climbers finally reached the summit of Mt. K2 (Chhogori 8611m), this afternoon at 17:00 local time. pic.twitter.com/O530X3WgKh — Seven Summit Treks ???????? (@sst8848) January 16, 2021

Une équipe d'alpinistes népalais a réussi samedi la première ascension hivernale du K2, le deuxième plus haut sommet de la planète (8 611 m) et le seul «8 000» qui n'avait encore jamais été gravi en hiver, a annoncé la compagnie népalaise Seven Summit Treks. «Nous l'avons fait! La "montagne sauvage" du Karakoram a été gravie lors de la plus dangereuse des saisons: en hiver. Des alpinistes népalais ont finalement atteint le sommet du K2 cet après-midi à 17h locales (12h GMT)», a indiqué sur son compte Twitter la compagnie, qui comptait un grimpeur dans l'équipe.

Les dix Népalais avaient prévus de se rassembler juste sous le sommet du K2, situé dans le massif du Karakoram et réputé comme l'une des montagnes les plus dangereuses au monde, pour gravir ensemble les derniers mètres et y planter le drapeau de leur pays. Connus depuis des décennies pour leur aptitude à la haute montagne, les Népalais n'avaient encore jamais placé le moindre grimpeur sur une première ascension hivernale d'un sommet de plus de 8 000 m, une spécialité longtemps restée la chasse gardée des Polonais.

Hiver plus rude qu'en Himalaya

Une poignée d'expéditions avaient auparavant tenté l'ascension hivernale, depuis la première tentative en 1987-1988. Mais personne n'était encore monté au-dessus de 7 650 m. Toutes s'étaient brisées sur les conditions extrêmes du K2, surnommé la «montagne sauvage». Le K2 est soumis en hiver à un vent très violent pouvant atteindre les 200 km/h. Les températures peuvent descendre jusqu'à -60° sur les parties sommitales. En raison de son emplacement géographique - il est le plus au Nord de tous les «8 000» -, la pression atmosphérique y est aussi plus basse et l'air plus rare.

L'hiver est plus rude dans le Karakoram qu'en Himalaya. Ce qui explique que la plupart des sommets népalais de plus de 8.000 m ont été vaincus en hiver dès les années 1980, alors que les quatre autres situés au Pakistan - outre le K2 - l'ont été dans les années 2010.

Membres de trois des quatre équipes initiales, les Népalais se sont regroupés pour fixer vendredi les cordes fixes jusqu'au camp 4, vers 7 800 m d'altitude. Puis, ils ont choisi de se montrer audacieux en profitant d'une fenêtre de beau temps, sans vent, pour se lancer samedi à l'assaut du sommet.

(L'essentiel/afp)