Voici l'horloge la plus précise du monde

Grâce à son invention, Jun Ye, scientifique sino-américain se partagera, avec le Japonais Hidetoshi Katori, trois millions de dollars remportés dans le cadre du Breakthrough Prize 2022, catégorie physique fondamentale. En travaillant chacun de leur côté, tous deux ont développé des techniques utilisant des lasers pour emprisonner et refroidir des atomes, puis exploiter leurs vibrations pour faire fonctionner ce que l'on appelle des horloges «à réseau optique», les plus précises jamais conçues. À titre de comparaison, l'actuelle génération d'horloges atomiques perd une seconde tous les 100 millions d'années.

Mais pourquoi avoir besoin d'autant de précision? «C'est vraiment un instrument qui vous permet d'explorer l'espace-temps dans l'univers», explique à l'AFP Jun Ye. Dans leur laboratoire, les chercheurs ont montré que le temps passe plus lentement pour une horloge placée seulement quelques centimètres plus bas, ce qui est cohérent avec la théorie de la relativité d'Einstein. Ces horloges pourraient aider à améliorer la précision des GPS par 1 000, ou aider à faire atterrir des vaisseaux sur Mars avec bien plus de précision.

Du cadran solaire à à l'horloge à quartz

Améliorer la précision de notre mesure du temps a été un défi depuis les cadrans solaires et les horloges hydrauliques des Egyptiens. Une percée importante fut l'invention de la pendule en 1656, qui utilise un poids oscillant pour mesurer le temps. Quelques dizaines d'années plus tard, les chronomètres étaient assez précis pour déterminer la position d'un bateau dans la mer. Le début du 20e siècle a marqué l'avènement des horloges à quartz, un minéral qui lorsqu'il est stimulé électriquement, vibre à une fréquence particulière.

Le pas supplémentaire a été fait en maîtrisant les oscillations d'atomes, afin de développer des horloges atomiques. Exposées à une haute fréquence, les particules appelées électrons, qui gravitent autour du noyau d'un certain type d'atome, passent à un niveau d'énergie supérieur.

Aider à prévoir des éruptions ou mesurer le niveau des océans

Jun Ye et Hidetoshi Katori ont trouvé le moyen d'améliorer encore davantage les horloges atomiques. À la place de l'oscillateur à quartz, ils ont utilisé des lasers avec une fréquence des centaines de milliers de fois plus rapide que celle utilisée dans les horloges atomiques classiques. Afin de pouvoir continuer à compter les atomes, ils ont eu besoin de trouver un moyen de les maintenir en place. Pour cela, ils ont utilisé des températures très froides, et créé un «réseau optique»: en pointant deux lasers l'un vers l'autre, des sortes de vagues se forment, et dans leur creux, des atomes de strontium sont emprisonnés.

Jun Ye est enthousiaste concernant les possibles applications de son système. Par exemple, synchroniser l'heure des meilleurs observatoires dans le monde avec ces horloges pourrait permettre aux astronomes de mieux observer les trous noirs. Et de meilleures horloges pourraient aussi apporter leur lot de réponses sur les processus géologiques sur Terre.

En effet, la relativité nous apprend que le temps ralentit lorsqu'on s'approche d'une masse importante, donc une horloge suffisamment précise pourrait permettre de différencier une roche solide d'une roche volcanique sous la surface, et aider à prévoir des éruptions. Ou mesurer le niveau des océans, ou l'eau coulant sous le désert.

