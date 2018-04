Un livre dévoile la face cachée de Melania Trump

Discrète, voire effacée, Melania Trump semble subir une fonction de Première dame qu'elle n'a jamais voulu endosser. La First Lady s'efforce par ailleurs de rester impassible face aux révélations des infidélités de son mari, mais les rumeurs de séparation vont bon train dans les médias américains. Pourtant, si l'on en croit le livre d'un ancien journaliste du «Washington Post» et ami de l'actuel président, Melania Trump serait en réalité bien loin de l'image de First Lady fragile et désorientée qu'elle dégage.

Dans son ouvrage intitulé «The Trump White House: Changing the Rules of the Game», Ronald Kessler affirme en effet que la troisième épouse de Donald Trump est une «force très puissante dans les coulisses», relève NBC. «Elle est très intelligente. Elle assiste réellement aux réunions, résume ce que les autres ont dit et développe ensuite sa propre stratégie. Elle a des désaccords avec Trump», écrit le journaliste. Selon lui, Melania dirige la résidence privée de la Maison-Blanche avec une main de fer. «De toute évidence, Trump ne l'écoute pas tout le temps. Elle essaie de le faire arrêter de tweeter mais bien sûr, il n'écoute pas», peut-on lire dans l'ouvrage.

«Quand elle donne son avis, c'est toujours en plein dans le mille»

Dans son livre, le journaliste s'appuie sur les confidences de Sean Spicer, ancien porte-parole du gouvernement et visiblement acquis à la cause de la First Lady: «Je pense que les gens sous-estiment son influence et son sens politique inné. Quand elle pèse sur une décision, ce n'est pas juste un oui ou juste un non.» Selon Spicer, Melania dévore les articles de presse, qu'elle sélectionne avant de les faire lire à son époux. «Elle semble avoir toujours l'instinct pour la bonne décision, la bonne personne au bon moment. Et quand elle donne son avis, c'est toujours en plein dans le mille. Elle sait où il est, où il doit être et comment faire évoluer un problème», confie Sean Spicer.

Ronald Kessler cite également Steve Bannon, ancien conseiller du président américain. D'après lui, Melania refuse qu'Ivanka ou Jared Kushner ne viennent déranger son mari dans les appartements privés de la Maison-Blanche pour parler affaires. Elle aurait par ailleurs un sixième sens pour détecter les personnes nuisibles: «Elle connaît les artistes bidons. Elle connaît les promoteurs, les types qui œuvrent pour leur propre intérêt et non ceux de Trump et elle l'avertit», confie Bannon.

On apprend encore dans ce livre que Donald Trump aurait deux facettes: celle d'un homme intimidant et extraverti, et celle d'une personne attentionnée et compatissante. «L'image qu'il donne et assez différente de celle du vrai Donald Trump, alors la vraie surprise, c'est ce qu'il est réellement en coulisses, quand il ne joue pas la comédie», écrit le journaliste.

(L'essentiel/joc)