Un séisme a fait deux morts en Iran

Un séisme d'une magnitude évaluée à 6,0 par l'institut américain USGS a secoué dimanche avant l'aube l'ouest de l'Iran, faisant selon un bilan officiel deux morts et 255 blessés. Le tremblement de terre, de faible profondeur, s'est produit à 26 km au sud-ouest de la ville de Javanroud, dans la province de Kermanshah, a indiqué l'USGS, l'institut américain de veille géologique, en faisant essentiellement des dégâts matériels.

La région touchée n'est toujours pas remise du séisme dévastateur qui l'a touchée l'an dernier et qui a fait des centaines de morts et des milliers de blessés. Le gouverneur de la province, Houshang Bazvand, a annoncé à la télévision d'État Irib que deux personnes avaient été tuées et 255 blessées. Les deux morts seraient une femme enceinte et un homme de 70 ans.

Selon Irna, le séisme a été suivi de plus de 65 répliques. D'après le gouverneur, au moins 500 bâtiments se sont effondrés et ont besoin d'être entièrement reconstruits. En raison de destructions dans certains villages, il y a également eu des problèmes concernant l'eau potable, selon le gouverneur. Un centre de gestion de crise, chargé de coordonner les secours, a été mis en place à Javanroud. Les hôpitaux et les organisations caritatives ont été mis en alerte, a déclaré le gouverneur Bazvand.

(L'essentiel/afp)