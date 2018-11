Pyongyang aurait testé une arme «ultramoderne»

«Kim Jong Un a supervisé le test d'une nouvelle arme tactique ultramoderne à l'Académie nationale des sciences de la Défense», a indiqué l'agence de presse officielle, KCNA. Elle a ajouté que le test avait été couronné de succès mais n'a pas spécifié la nature de l'arme testée. Cette arme, qui a été développée sur une longue période, «contribue à construire une défense invulnérable pour notre pays et renforce la puissance de combat de l'armée de notre peuple», a affirmé l'agence.

Selon KCNA, M. Kim lui-même a exprimé sa «grande satisfaction» et a déclaré que le test constituait «un tournant décisif dans le renforcement de la puissance de combat de nos forces armées». Le président américain Donald Trump et Kim Jong Un se sont rencontrés en juin dernier lors d'un sommet historique à Singapour, qui a abouti à un accord sur le désarmement nucléaire de la péninsule coréenne dont les termes sont restés vagues. Depuis ce sommet, le Nord s'est abstenu de procéder à de nouveaux essais balistiques ou nucléaires, a démantelé un site de tests de missiles et promis, si les États-Unis acceptent de faire des concessions, de démanteler son principal complexe nucléaire.

Mais les progrès ont été lents et les deux pays s'accusent mutuellement de ne pas avoir tenu parole. Donald Trump a dit espérer une deuxième rencontre avec Kim Jong Un au début de l'année prochaine. La semaine dernière, une entrevue entre le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo et le bras droit de Kim Jong Un, Kim Yong Chol, prévue à New York, a été reportée. L'ambassadrice américaine à l'ONU Nikki Haley a dit que les dirigeants nord-coréens avaient reporté la rencontre parce qu'«ils n'étaient pas prêts».

Par ailleurs, M. Trump a assuré mardi que les États-Unis étaient «parfaitement au courant» de l'existence de sites de missiles balistiques nord-coréens présentés comme secrets dans une récente étude. L'étude a été publiée par des chercheurs du Center for Strategic and International Studies (CSIS), un cercle de réflexion de Washington. Ces informations «sont inexactes», «il n'y a rien de nouveau, et rien de tout cela n'est anormal», a déclaré sur Twitter le président américain, dénonçant «encore des Fake News».

That pit of dread you felt in your stomach when you read this is your reminder that the DPRK missile test pause is voluntary, partial, and can fail without notice if it isn't explicitly codified. (This likely isn't a flight test though.) https://t.co/jmbfejI3tJ