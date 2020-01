Il ne veut pas être père, il tue sa copine enceinte

L'émotion était extrêmement forte mardi, au Tribunal du comté de St. Joseph (Indiana). La famille de Breana Rouhselang a appris avec soulagement la condamnation d'Aaron Trejo à 65 ans de prison. Le jeune homme de 17 ans a écopé de 55 ans pour le meurtre de sa petite amie et de 10 années supplémentaires pour la mort de leur bébé à naître. «Je n'ai pas d'excuse. Être désolé ne suffira pas. C'est tout ce que je peux vous donner, là. Voilà», a déclaré l'accusé après la lecture du verdict, rapporte ABC 57.

Un soir de décembre 2018 à Mishawaka, Aaron Trejo a donné rendez-vous à sa petite amie Breana, âgée de 17 ans et enceinte de six mois. La discussion autour de leur bébé à naître s'est rapidement envenimée: l'adolescent ne voulait pas devenir père si tôt, sa copine lui avait annoncé trop tardivement sa grossesse et un avortement n'était plus envisageable. Aaron a poignardé la lycéenne dans le coeur avant d'abandonner son corps dans la décharge d'un restaurant des environs. Tout de suite soupçonné, le jeune homme est rapidement passé aux aveux: «Il fallait agir, je l'ai tuée», a-t-il expliqué aux enquêteurs.

Satisfaite du verdict, la maman de la victime reste inconsolable: «Je suis heureuse que nous ayons obtenu justice pour Bre. Mais aucune quantité de temps ne remplacera ce qu'il m'a pris. La vie continue, mais pour moi elle est mise entre parenthèses jusqu'à ce que je la retrouve au paradis», a réagi Melissa Wallace. L'adjoint au procureur, lui, se dit frustré: «Rien ne peut être juste, dans une tragédie pareille. Il mérite davantage que 65 ans», a estimé Christopher Fronk.

