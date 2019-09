Ruines et désolation après le passage de Dorian

L'ouragan Dorian, rétrogradé en catégorie 2, se dirigeait très lentement vers les États-Unis mardi soir après avoir dévasté l'archipel des Bahamas et provoqué la mort de sept personnes, un bilan qui devrait encore s'alourdir a averti son Premier ministre. En plus des cinq victimes initiales, deux personnes transportées à l'hôpital ont succombé à leurs blessures, a annoncé Hubert Minnis lors d'une conférence de presse. «Nous pouvons nous attendre à plus de morts, ce sont des informations préliminaires», a-t-il précisé.

Un pêcheur des Bahamas, Howard Armstrong, a décrit une scène d'horreur, avec de l'eau arrivant par le toit. «On s'en sortait jusqu'à ce que l'eau ne cesse d'arriver et que tous les appareils ménagers se mettent à tourner autour de la maison comme dans une machine à laver», a-t-il raconté à la chaîne CNN. «Ma pauvre femme a fait de l'hypothermie et était debout sur les armoires de la cuisine jusqu'à ce qu'elles se désintègrent. J'étais avec elle et elle s'est tout simplement noyée».

Les îles Abacos et Grand Bahama, sur lesquelles Dorian s'est acharné avant de reprendre sa route destructrice, étaient encore largement coupées du monde mardi. Des palmiers déplumés, des maisons éventrées et des carcasses de voitures semblant flotter, à perte de vue, dans une mer de ruines: le triste spectacle contrastait terriblement avec l'habituelle carte postale paradisiaque des Bahamas.

ICYMI: Satellite imagery (@CopernicusEMS) of Great Abaco Island pre/post #Dorian shows the unbelievable impacts from water inundation, storm surge & erosion. Terrain of the northern #Bahamas has been permanently altered. pic.twitter.com/ex3GO3zLdc— Steve Bowen (@SteveBowenWx) September 4, 2019

Dorian: aux Bahamas, des habitants filment les dégâts causés par l'ouragan pic.twitter.com/20qIRwcSeT– BFMTV (@BFMTV) September 3, 2019

«Il pleut toujours, avec de grosses bourrasques», a confié à l'AFP Yasmin Rigby, une habitante de l'île de Grand Bahama, au-dessus de laquelle Dorian a longtemps stationné, faisant dangereusement monter le niveau des eaux. «Je ne peux pas bouger de mon appartement», a-t-elle ajouté. «J'aurais besoin d'un gros camion car la plupart de l'île est inondée. Nous avons suffisamment de vivres heureusement». «La zone autour de notre aéroport ressemble à un lac», a expliqué pour sa part le Premier ministre Hubert Minnis.

Dure reconstruction

Au moins 61 000 personnes auraient besoin d'aide alimentaire aux Bahamas, a estimé mardi l'ONU. La Croix-Rouge avait indiqué la veille que quelque 13 000 maisons pourraient avoir été endommagées ou détruites dans les îles Abacos et Grand Bahama. «Ce sont des jours et des mois difficiles qui attendent notre peuple et notre pays», a déclaré le Premier ministre de l'archipel.

Bahamas: les premières images aériennes des dégâts de l'ouragan Dorian pic.twitter.com/J8xC2LZY8G– BFMTV (@BFMTV) September 3, 2019

Classé dans la catégorie maximale 5 au moment de frapper les Bahamas, Dorian a faibli depuis. Il a été rétrogradé en catégorie 2, avec des vents pouvant atteindre 175 km/h, selon le dernier bulletin du Centre national des ouragans (NHC) américain, à 1h GMT mercredi (3h au Luxembourg). L'ouragan se trouvait alors à 175 km à l'est de Melbourne en Floride. Il remontait vers le nord-ouest, parallèlement à la côte de cet État du sud-est des États-Unis, à la vitesse de 9 km/h. Le NHC fait part de bourrasques mesurées à 81 km/h à Indian River, en Floride.

(L'essentiel/afp)