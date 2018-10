Quatre minutes ont sauvé ce rescapé de l'Holocauste

«Mon Dieu, mon histoire ne s'arrête jamais». C'est par ces mots que Judah Samet, 80 ans, résume son parcours hors du commun. Le matin du 27 octobre, il s'est garé à 9h49 sur le parking situé devant la synagogue «Tree of Life», à Pittsburgh (Pennsylvanie). Le service religieux ayant déjà commencé depuis quatre minutes, Judah se dépêchait de sortir de son véhicule lorsque quelqu'un a toqué à sa fenêtre. «Il y avait ce type. Très calme et respectueux. Il m'a dit: "Vous feriez mieux de revenir en arrière, il y a une fusillade en cours dans votre synagogue"», raconte l'octogénaire au site Forward.

En tournant la tête, Judah a été surpris par un policier qui se tenait à un mètre de lui, un pistolet dans la main. «Il sortait sa tête de derrière un mur et tirait», se souvient le vieil homme. C'est à ce moment-là que le regard du retraité a croisé celui de l'assaillant, qui faisait feu sur le représentant des forces de l'ordre. «J'ai vu de la fumée. J'étais dans la ligne de tir», explique le retraité. Dans la confusion générale, Judah a tenté de s'enfuir à bord de son véhicule, mais d'autres automobilistes essayaient désespérément d'en faire de même. «Aucune balle ne m'a touché moi ou ma voiture. Le policier a pu le tuer», témoigne l'octogénaire.

Holocaust survivor, 80, cheated death by FOUR minutes at Pittsburgh synagogue | Daily Mail Online https://t.co/zI7XoeyjrN— Sidy Barre (@Sidy80868800) 29 octobre 2018

Judah, né en Hongrie en 1938, est une figure bien connue au sein de la communauté «Tree of Life». Il lui arrivait d'ailleurs d'y mener des offices religieux. L'homme connaissait toutes les personnes qui sont tombées sous les balles de Robert Bowers. Pour chacune d'entre elles, il a une anecdote bienveillante à raconter. Aujourd'hui, Judah a l'impression d'avoir perdu une partie de sa famille. Un sentiment qu'il connaît terriblement bien: dans les années 1940, sa famille a été torturée et tuée par les nazis qui l'ont expédié lui et les siens dans un train, direction Auschwitz.

Des partisans slovaques ont toutefois fait exploser la voie de chemin de fer et le petit Judah, 7 ans, a finalement passé 10 mois à Bergen-Belsen, où est notamment décédée Anne Frank. Il a finalement été libéré par les Américains en arrivant à Berlin, après avoir pris un train avec sa maman Rachel. «Mon histoire ne devrait pas évoquer d'héroïsme, en tout cas en ce qui me concerne. Le héros de mon histoire, c'est ma mère», confie Judah. Dimanche, l'octogénaire s'est rendu dans une église locale pour raconter son expérience. Et lorsqu'on lui demande ce que sa maman aurait dit à propos de la tuerie de Pittsburgh, Judah répond sans hésiter: «Cela ne s'arrête jamais».

