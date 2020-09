Trump a bien voulu «assassiner» Bachar

En 2018, Donald Trump avait juré qu'il n'avait jamais eu l'intention de tuer Bachar el-Assad, malgré les révélations d'un journaliste sur le sujet. Le président américain vient de faire volte-face en expliquant sur Fox News qu'il avait bien eu l'intention d'«assassiner» le président syrien.

C'était en 2017, juste après une attaque au gaz sarin dont serait responsable le régime syrien. 80 personnes avaient péri à Khan Cheikhoun, ce qui avait suscité l'indignation de la communauté internationale. Désireux de faire payer cet acte odieux au responsable, le président Trump a envisagé un plan pour prendre la vie du dictateur syrien.

Mais il s'est heurté à son secrétaire d'État à la Défense, James Mattis: «Il ne voulait pas le faire. Il a toujours été un général surcoté. Je l'ai laissé partir», a expliqué Trump, insinuant que son collaborateur avait manqué de courage. Pour autant, Donald Trump ne regrette pas d'avoir laissé Bachar en vie...

People do generally visit their therapists once a week, I suppose pic.twitter.com/Okl5Anf7gh