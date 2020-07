Le Mississippi va changer son drapeau

BREAKING: After 126 years, Mississippi’s state flag bearing Confederate battle emblem REMOVED. “I can’t believe it. I am so emotional. Medgar’s wings must be clapping.” —Myrlie Evers, widow of slain civil rights leader Medgar Evers. #BlackLivesMatter pic.twitter.com/uVF0JGD0b3

Le symbole des confédérés sur le drapeau du Mississippi a rejoint mardi les livres d’histoire avec la signature par le gouverneur d’une loi enlevant ce rappel de la période de l’esclavage de l’étendard de l’État. C’était le seul État américain à porter encore le symbole sudiste sur son drapeau. «Cela n’est pas un geste politique. C’est une occasion solennelle de se réunir en tant que famille du Mississippi, de se réconcilier et d’avancer», a déclaré le gouverneur Tate Reeves, avant de signer cette loi.

Perçu par beaucoup comme raciste, le drapeau fait partie, comme les statues des généraux confédérés ou de responsables esclavagistes, des emblèmes remis en question dans le cadre des grandes manifestations antiracistes qui secouent l’Amérique depuis un mois.

Les citoyens du Mississippi, dont près de 40% d’entre eux sont noirs, devront se prononcer sur le nouveau drapeau en novembre. S’ils le rejettent, l’État n’aura pas de drapeau tant qu’un nouveau dessin n’aura pas été approuvé.

Weird that this article from NBC News neglects to name the party responsible for passage of this measure. GOP dominates the Mississippi House 74-45 and the Senate 36-16, and the governor is a Republican. Yet the GOP never appears in this article. Odd. https://t.co/i5RvM0sPcR