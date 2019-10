La photo du feu qui fait trembler San Francisco

C'est la photo du moment qui effraie toute la «Bay Area». Le «Kincade Fire», qui ravage le nord de la Californie, est désormais visible depuis San Francisco. Les caméras de télévision qui filment le gigantesque sinistre depuis le ciel ont ainsi pu déterminer mardi soir que les flammes se trouvaient désormais à près de 140 kilomètres du célèbre «Golden Gate».

L'agence météorologique américaine a lancé une alerte aux vents violents, à partir de mardi midi, pour le nord de la Californie, où plus de 4 500 hommes et femmes ont été déployés pour lutter contre le «Kincade Fire», qui a déjà parcouru 30 000 hectares au nord de San Francisco.

L'incendie a forcé près de 200 000 personnes à évacuer, détruisant plus de 120 bâtiments, dont des domaines viticoles prestigieux dans le comté de Sonoma. Les secours estiment qu'ils ne pourront pas endiguer la progression de l'incendie avant le 7 novembre, et que le feu prendra ensuite des semaines pour être complètement éteint.

Strong winds have returned tonight and the #KincadeFire can now be seen from San Francisco. This image from our Sutro Tower camera: https://t.co/0QgGcQIwzg pic.twitter.com/sdVMNh0jBv