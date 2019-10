La contestation s'amplifie chaque jour au Chili

Une semaine de protestations, parfois violentes, des manifestations monstre et toujours pas d'issue en vue: les Chiliens ne relâchent pas la pression sur leur gouvernement qui semble paralysé face à une explosion sociale, nourrie d'années de frustrations socio-économiques, qu'il n'a pas vu venir. Affrontements avec les forces de l'ordre, centaines de pillages, manifestations qui culminent vendredi à Santiago avec une mobilisation historique de près d'un million de personnes: la rue ne cède pas et la liste des revendications ne cesse de s'allonger.

Retraites décentes, santé et éducation abordables, baisse des prix des médicaments... mais aussi démission du président conservateur Sebastian Pinera ou nouvelle Constitution pour remplacer celle héritée de la période de la dictature d'Augusto Pinochet (1973-1990). Des revendications de justice sociale aux exigences de transformation politique, «laquelle de ces deux dimensions va être la clé pour gérer une sortie à la crise sociale et politique que vit le pays, il est difficile de le dire», estime Marcelo Mella, politologue à l'Université de Santiago. Mais avec plus d'un million de personnes mobilisés, la contestation ne se limite plus aux seules revendications des plus défavorisés.

Pinera s'accroche à son «agenda social»

Dès le début des protestations, le président Pinera, élu en 2017, a été critiqué pour ne pas avoir pris la mesure de la crise. Pour preuve, sa demande de «pardon» à la population, après avoir considéré le Chili comme un pays «en guerre». «Jamais un gouvernement n'a été aussi incompétent pour gérer une crise au point que les policiers n'ont pas été suffisants et qu'on a fini avec les militaires dans la rue», estime Genaro Cuadros, professeur d'urbanisme social à l'Université Diego Portales.

Pour l'heure, Sebastian Pinera s'accroche à son «agenda social», avec l'annonce mardi d'une batterie de mesures dont une hausse du minimum vieillesse, davantage d'impôts pour les plus riches, gel de l'augmentation du prix de l'électricité. Mais «la majorité de ces mesures renforcent les dépenses publiques et pèsent sur l'État, plutôt que d'avancer sur la régulation» du modèle économique chilien et de ses inégalités, juge Marcelo Mella.

(L'essentiel/afp)