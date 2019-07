Retrouvé mort derrière un frigo dix ans plus tard

Samedi 28 novembre 2009. Après une énième dispute avec ses parents, Larry Ely Murillo-Moncada, 25 ans, quitte le domicile familial et disparaît sans laisser de trace.

Sa dépouille a été retrouvée en janvier dernier derrière le frigo d'un ancien supermarché de Council Bluffs (Iowa), fermé depuis 2016 et destiné à la destruction. Son corps décomposé vient tout juste d'être identifié, grâce aux analyses ADN effectuées par la brigade criminelle de l'État, rapporte CNN.

«Mort accidentelle»

Profondément frappé par le conflit avec ses parents, Larry, salarié au supermarché No Frills, avait pour habitude de se jucher sur les armoires réfrigérantes de son lieu de travail. Il aurait glissé derrière l'un des frigos et s'est retrouvé coincé dans un espace d'environ 45 centimètres de large et 3 mètres de hauteur.

«Les machines faisaient tellement de bruit et il n'y avait probablement aucune chance que ses appels à l'aide soient entendus», a indiqué le sergent en charge de l'enquête. En l'absence de traces de violences, l'affaire a été classée «mort accidentelle» par les enquêteurs.

