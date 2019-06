Il est menacé de mort en Turquie après une blague

Dimanche soir, un touriste belge était à l’aéroport de Reykjavik, en Islande, en même temps que l’équipe nationale turque de football. Il s’est alors mêlé au groupe de journalistes et, en guise de micro, il a tendu une brosse à vaisselle au capitaine turc Emre Belözoğlu. Objectif : prendre un selfie et faire rire ses amis.

Le problème, c’est que cette petite blague n’a pas du tout fait rire les Turcs, rapporte la presse belge. Pour certains, ce n’est pas une brosse à vaisselle mais une brosse de toilette. Le jeune Liégeois, qui a raconté son histoire sur facebook (voir ci-dessous), se retrouve sur tous les médias turcs et les commentateurs y voient un manque de respect.

La toile se déchaîne contre le plaisantin, avec de faux profils à son effigie et des photo-montages peu flatteurs. Son compte Facebook a également été piraté et des appels à la vengeance ont été lancés, notamment de la part de Turcs vivant en Belgique.

The FB page (assuming it is his) of brush man Corentin Siamang is going ballistic with death threats and Turkish flags:#TurksAreComingForIceland pic.twitter.com/S286J3O363