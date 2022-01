Berlusconi estime avoir mis fin à la guerre froide

«Héros de la liberté» qui «mit fin à la guerre froide» et «exemple pour tous les Italiens»: Silvio Berlusconi s'est offert une page dithyrambique à sa gloire, dans un quotidien national, dix jours avant l'élection présidentielle à laquelle il est candidat. «Qui est Silvio Berlusconi», interroge jeudi, le quotidien Il Giornale, avec, sur fond noir, une photo de profil de l'ancien chef du gouvernement de 85 ans, regardant au loin en souriant, et le logo de son parti Forza Italia (centre-droit). En dessous, une liste de 25 lignes vante ses qualités.

Un homme «bon et généreux», «ami de tous, ennemi de personne», «un self made-man, un exemple pour tous les Italiens», mais aussi «le dirigeant occidental le plus apprécié et applaudi (8 minutes) dans l'histoire du congrès américain», énumère ainsi le journal. Officiellement, l'initiative est due à un cercle de militants de Forza Italia de plus de 65 ans, Forza Seniores, mais ce quotidien de droite Il Giornale appartient à la famille Berlusconi.

Foto ritoccata.

"Votato da DUECENTO milioni di italiani".

Proclami vari e memoria selettiva su condanne e collusioni.

Questo è uno scivolone ridicolo che metterà fuori gioco Berlusconi, imbarazzando anche chi gli è più vicino, con mercificazione dell'istituzione.#noQUIRISILVIO pic.twitter.com/auqfH5cPR0 — Valerio (@sprto) January 13, 2022

«Héros de la liberté»

«Parmi les premiers contribuables italiens», salue également le journal au sujet du magnat des médias, milliardaire, condamné en 2013 à un an de prison et six ans d'inéligibilité pour fraude fiscale. Vantant «l'Italien le plus compétent en politique internationale», «écouté et apprécié, influent et humain», la page de publicité va crescendo jusqu'à évoquer un «héros de la liberté», «le président du Conseil qui mit fin à la guerre froide».

Berlusconi s'est lui-même par le passé attribué l'honneur d'avoir mis fin à la guerre froide en 2002 en convaincant le président russe Vladimir Poutine et son homologue américain George W. Bush d'ouvrir une nouvelle ère de coopération lors d'un sommet de l'OTAN sur la base militaire italienne de Pratica di Mare, près de Rome. Et le journal de conclure: «Qui d'autre que lui?».

La holding de la famille Berlusconi, Fininvest, comprend des chaînes de télévision (Mediaset), des journaux et les éditions Mondadori. Malgré ses récents problèmes de santé et ses déboires judiciaires, Silvio Berlusconi, éternel revenant de la politique italienne, rêve de remporter l'élection présidentielle du 24 janvier.

(L'essentiel/afp)