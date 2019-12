La complicité entre deux jumeaux finit dans le sang

Une famille de Philadelphie (Pennsylvanie) a été frappée par la tragédie, le 1er décembre dernier. Les jumeaux Fayaadh et Suhail Gillard, stars de l'équipe de football américain de leur lycée, étaient en train de jouer avec l'arme de leur père quand un coup est parti. Suhail s'est écroulé, accidentellement abattu par ce frère dont il était si proche.

Le lendemain du drame, Fayaadh a été mis en examen pour le meurtre de son jumeau, écrit BuzzFeed. Mais l'affaire a pris une autre tournure mercredi, quand le procureur a décidé d'abandonner les charges pesant contre le jeune homme de 18 ans. Vendredi, c'est le père des deux athlètes qui a été arrêté. Aleem Gillard, 42 ans, a été mis en examen pour homicide involontaire, mise en danger de la vie d'un enfant et possession d'arme par un criminel condamné.

Il demande à ses enfants de mentir

Le procureur a estimé que si Fayaadh a bel et bien appuyé sur la détente, «c'était le résultat d'un accident tragique sans intention criminelle de sa part (...) Déjà endeuillé et traumatisé, Fayaadh ne devrait pas être tenu pour responsable». Au regard de son passé judiciaire, le père des jumeaux n'avait pas le droit de posséder des armes. Le quadragénaire a encore aggravé son cas en demandant à Fayaadh et à sa sœur de 16 ans de mentir aux autorités après le drame. Dans un premier temps, le jeune homme avait en effet expliqué que son frère avait été abattu par un inconnu dans un magasin.

«Ces deux jeunes hommes, liés depuis leur naissance, étaient connus pour être de talentueux étudiants-athlètes à l'avenir prometteur. La vie de Suhail a été injustement écourtée à cause d'une arme illégale et de l'imprudence d'Aleem Gillard», a déploré Antony Voci, le procureur.

(L'essentiel/joc)