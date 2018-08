Plusieurs morts dans une fusillade à Jacksonville

Un suspect est mort, selon la police. Selon CBS et le Miami Herald, il y a quatre morts et 11 blessés. "Fusillade de masse au Jacksonville Landing. Eloignez-vous de la zone. La zone n'est pas sûre à ce stade", a tweeté la police sur son compte @JSOPIO. "Multiples morts sur place, plusieurs transportés" a-t-elle ajouté ensuite.

Selon plusieurs médias, les tirs se sont produits lors d'un tournoi de jeu vidéo de football américain, dans la zone de Jacksonville Landing. Quelques minutes plus tard, la police a indiqué qu'un suspect était mort, "on ne sait pas à ce stade s'il y a un deuxième suspect. Les recherches sont en cours".

We are finding many people hiding in locked areas at The Landing. We ask you to stay calm, stay where you are hiding. SWAT is doing a methodical search inside The Landing. We will get to you. Please don’t come running out. #TheLandingMassShooting https://t.co/qBJvkaO7xT