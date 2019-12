Il dézingue sa cheffe en chanson et claque la porte

Sa carrière de comédien et chanteur ne lui permettant pas de vivre correctement, Anesti Daniels a pris un emploi de serveur dans un Starbucks de Toronto, il y a trois ans et demi. Une expérience qui, visiblement, n'a pas été particulièrement heureuse. Fort de son talent artistique, le jeune homme a décidé de quitter l'entreprise par la grande porte, en réalisant le fantasme de nombreux employés malheureux: dézinguer son patron et s'en aller en beauté.

En pleine journée de travail, Anesti s'est donc saisi de sa guitare et s'est mis à chanter devant des clients émerveillés. Le titre de sa chanson laisse peu de place à l'imagination: «Fuck this, I quit» («Oh et puis merde, je démissionne»). «Je travaille ici depuis quelques années et ça a été vraiment sympa de bosser ici. Mes adorables collègues, je vois votre joli visage chaque jour», déclare-t-il en préambule, avant de préciser que sa chanson s'adresse tout particulièrement à sa manager.

«Il y a quelque chose que j'aimerais te dire»

C'est en chantant qu'il règle ensuite ses comptes avec sa patronne: «Chère manager, je travaille ici depuis si longtemps. Il y a quelque chose que j'aimerais te dire, alors j'ai pensé le dire en chanson. Que cet endroit aille se faire foutre, je démissionne. Je ne veux pas travailler pour quelqu'un qui traite ses employés comme de la merde». Dans cette chanson au rythme guilleret, l'artiste explique qu'il a trouvé un bien meilleur travail et qu'il s'agit de son dernier jour chez Starbucks, même s'il a encore une dizaine de shifts à accomplir. «Mais je m'en fous, je n'irai pas», chante-t-il.

Le serveur poursuit en rendant hommage à ses collègues et aux clients, avant d'énumérer une liste de choses que sa manager lui aurait fait subir, entre humiliations et coups bas. «Je démissionne, bordeeeeeeel», finit-il dans un dernier accord. Publiés le 9 décembre sur Twitter et YouTube, les adieux spectaculaires du serveur ont remporté un succès fou. Quant à la supérieure en question, elle n'était pas là au moment de la chanson. Anesti a envoyé son œuvre à un tchat de collègues duquel elle fait partie, en prenant soin de la «taguer». En réaction, la principale intéressée a viré son ex-employé du groupe.

L'artiste explique à People qu'à l'origine, sa chanson était beaucoup plus virulente et qu'il a préféré l'édulcorer pour ne pas faire de mal à son ex-patronne. «Il s'agit d'aller de l'avant et d'être heureux, je ne veux plus vivre dans le négatif et je pense que c'est cela qui a touché les gens», confie-t-il.

(L'essentiel/joc)